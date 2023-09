Des gants chirurgicaux et un cadre de vélo français, Sanofi agrandit son site normand... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Des gants chirurgicaux produits en France pour la première fois depuis vingt ans

C’est à Bessé-sur-Braye (Sarthe) que Manikheir, filiale du groupe canadien Medicom, va démarrer son usine de gants en nitrile à usage unique pour les secteurs médical, dentaire, l’agroalimentaire et les industries sensibles. Un investissement de 80 millions d’euros qui permet de réindustrialiser la friche de 31 000 m2 laissée par la fermeture de la papeterie Arjowiggins en mars 2019. Une très bonne nouvelle pour le continent européen, qui n’a plus ce savoir-faire depuis vingt ans, 100% des gants étant importés d’Asie.

Un cadre de vélo entièrement fabriqué en France

En 2012, Moustache Bikes, PME de Thaon-les-Vosges (Vosges) avait réussi à relocaliser en France l’assemblage de vélos électriques. Plus de dix ans plus tard, l’entreprise est allée encore plus loin en fabriquant un cadre de vélo électrique 100% français, en collaboration étroite avec trois autres PME françaises : Elcam Usinage à Poligny (Jura), Fonderies du midi à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) et Colibru à Schirmeck (Bas-Rhin). La PME compte écouler entre 15 et 20 000 exemplaires par an de ce nouveau modèle haut de gamme et poursuivre sur sa lancée.

Sanofi investit 250 millions d’euros sur son site normand

Une nouvelle unité de production d’antigènes pour son vaccin antigrippal, de nouvelles lignes de conditionnement… Autant d’extensions pour le site Sanofi de Val de Reuil (Eure), où le géant français a investi 250 millions d’euros, alors que l’enveloppe prévisionnelle était de 200 millions d’euros en 2017. Pour accueillir cette augmentation de production, Sanofi a ajouté un bâtiment de 8 700 m2.

Une plateforme d’innovation pour le recyclage des textiles et des chaussures

Le 6 septembre, la plateforme d’innovation Cetia a été inaugurée dans la zone industrielle d’Hendaye, au Pays basque. L’objectif est de mettre au point des technologies d’automatisation inédites pour différencier les vêtements selon leur matière, séparer les points durs (fermetures, boutons, rivets, …) et les coutures renforcées, entre autres. La plateforme, d’une superficie de 1 200 m² a bénéficié de 2,4 millions d’euros d'investissement en machines, dont la moitié portée par la Région Nouvelle Aquitaine.

Saint-Gobain loge ses apprentis à petit prix

Depuis un an, trois alternants de l’usine PAM Building (Saint-Gobain) de Bayard-sur-Marne (Haute-Marne) sont logés, pour 100 euros par mois, près de l'usine. «La localisation était un frein au recrutement, donc nous avons décidé de rénover une ancienne maison ouvrière. Nous n’avons plus de gare. La desserte n’est pas optimale, et nous ne sommes pas situés dans une grande ville», explique Justine Franchi, responsable ressources humaines de l’usine.

La première usine française de l’entreprise CIVeco verra le jour à Charleville-Mézières

Le producteur français d’équipements industriels CIVeco concentrait, à ce jour, ses huit usines en Ukraine et en Roumanie. Cela va désormais changer, car l’industriel va investir 1,8 million d’euros dans une PME vouée à la production de pièces mécano-soudées sur un ex-site verrier à Charleville-Mézières (Ardennes). Accompagné par l’agence économique Ardennes Développement, ce projet industriel débouchera sur la création de 40 emplois.

2 000 élèves de lycées professionnels seront formés par Enedis

Dans 120 classes réparties dans 40 lycées à travers l'Hexagone, 2 000 élèves en bac pro «métiers de l’électricité» suivront une formation colorée «réseaux électriques» dont le contenu a été revu à 30% en ce sens. Ce nouveau diplôme inclut également la possibilité d’un stage chez Enedis ou des entreprises du secteur, ainsi que l’opportunité d’avoir un mentor parmi les salariés d’Enedis. Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, s’est déplacée le 8 septembre dans un lycée de Dijon (Côte-d'Or) pour inaugurer l’une des premières classes.