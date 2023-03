Des étoiles contre le gaspillage alimentaire

Une à trois étoiles contre le gaspillage : les grossistes, la grande distribution et les métiers de bouche peuvent désormais prétendre à l'obtention d'un label national « antigaspi alimentaire ». Pour avoir droit à une mention « engagement » « maîtrise » ou « exemplaire », un établissement doit répondre à un cahier des charges dont le détail figure dans un arrêté paru le jeudi 2 mars. Les critères, telles que « les performances de réduction des déchets et du gaspillage », ont été définis avec notamment l'Association française de normalisation (Afnor) et l’Agence de la transition écologique (Ademe) dans le cadre de l'application de l’article 33 de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec). Sont pris en compte les dons aux associations d'aides aux démunis, la gestion des invendus, les moyens déployés pour identifier les produits approchants de la péremption et leur mise en avant auprès des clients avec des baisses des prix, des paniers et autres actions. Les pouvoirs publics visent une réduction de 50% du gaspillage alimentaire dans la distribution en 2025 par rapport à 2015. « Avec 9 millions de denrées gaspillées chaque année en France, ce nouveau label permettra d'encourager les acteurs de la chaîne alimentaire à économiser les ressources de notre planète, telles que les terres cultivables ou l’eau, et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre », indique Bérangère Couillard, secrétaire d’État chargée de l’Ecologie.