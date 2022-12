Des entreprises françaises vont fournir rails, ponts et semences à l’Ukraine

Les entreprises françaises vont avoir du pain sur la planche. La Conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l’Ukraine, qui a réuni, mardi 13 décembre 2022, Bruno Le Maire, le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal et plus de 700 représentants de sociétés françaises au ministère de l’Economie, a donné lieu à plusieurs accords visant à soutenir le pays attaqué par la Russie. Outre la signature de deux conventions permettant l’octroi de 100 millions d’euros de garanties pour l’appui aux infrastructures critiques ukrainiennes, trois accords impliquant des sociétés tricolores ont été signés.

