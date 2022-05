Des électrolyseurs made in France, gros contrat pour Alstom, Air Liquide décarbone un site de chaux… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Gen-Hy lance un projet d’usine d’électrolyseurs dans le Doubs

Après McPhy, Elogen, John Cockerill et Genvia, la France peut compter sur un cinquième fabricant d’électrolyseurs. Gen-Hy va investir 15 millions d’euros dans la construction d’une usine robotisée à Montbéliard dans le Doubs. Le début des livraisons est prévu pour 2023.

Air Liquide et Lhoist alliés dans un projet de captage de carbone à Réty

Le projet pourrait permettre de réduire de 95% les émissions de CO2 du site d'ici à 2028. A Réty (Pas-de-Calais), l’usine de chaux du groupe belge Lhoist veut s'équiper d'une unité de captage de CO2 construite et exploitée par Air Liquide. Cette unité reposerait sur la technologie Cryocap du groupe français de gaz industriels, qui permet de capter du CO2 par cryogénation.

Alstom va livrer 130 trains pour 2,5 milliards d’euros en Allemagne

L’avalanche de contrats chez Alstom se poursuit. Le groupe a remporté un contrat de 2,5 milliards d’euros dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, pour la livraison de 130 trains Coradia Stream et leur maintenance pendant trente ans, auprès de l’opérateur Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW).

Une première ferme d’éoliennes flottantes pour TotalEnergies en France

La construction d'une première ferme d'éoliennes flottantes, installée au large des côtes de Gruissan et de Port-La-Nouvelle (Aude) est lancée. TotalEnergies est partie prenante du projet, puisque le groupe est actionnaire à hauteur de 20% du projet baptisé Eolmed et opéré par Qair. Trois éoliennes flottantes, dotées chacune d'une capacité de dix mégawatts, seront mises en service d'ici à 2024.

Corning injecte 100 millions d’euros dans une usine de tubes et pipettes à Ruitz

Avec ce projet, le groupe américain se dit capable de répondre à la majorité de la demande européenne. Corning a annoncé un projet d'investissement de 100 millions d'euros pour la construction d'un nouveau bâtiment de production et de distribution de consommables pour laboratoires (pipettes, tubes) à Ruitz, dans le Pas-de-Calais. Mise en service attendue en 2024.

Atlantic sécurise sa production de cartes électroniques à La Roche-sur-Yon

Atlantic, un des leaders européens du confort thermique (chauffe-eau, radiateurs, climatisation…), va injecter 4,5 millions d’euros dans l’extension de son usine de production de cartes électroniques à La Roche-sur-Yon (Vendée). De quoi faire grimper sa production de cartes électroniques de 4 millions à 6 millions d’unités chaque année.

Europe Service relocalise des activités dans le Cantal

Le groupe familial Euro Investissement, qui produit des véhicules et accessoires pour l'entretien des voiries depuis 30 ans, a inauguré une nouvelle unité ultra-moderne près d’Aurillac (Cantal). Cette usine 4.0 a nécessité un investissement de 19 millions d'euros et permis de relocaliser une production externalisée dans les pays de l'Est (la partie thermo-soudure).