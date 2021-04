Des effets d’aubaine limités sur les aides d'urgence aux entreprises

15 jours gratuits et sans engagement

Maintenir le « quoi qu’il en coûte » pour soutenir les entreprises, mais sans jeter l’argent par les fenêtres pour autant. Depuis un an, 206 milliards d’euros ont été débloqués, soit 9 % du PIB pour aider les entreprises à surmonter la crise du Covid, pointe le rapport intermédiaire du Comité de suivi du soutien aux entreprises affectées par le Covid-19, qui doit remettre en juillet son rapport définitif. Ce qui place la France dans une position médiane en Europe pour les montants mis sur la table, ni parmi les plus généreux, ni la plus restrictive dans l’accès aux aides.