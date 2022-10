Des directives pour les déchets plastique destinés à la pyrolyse

La pyrolyse est l’un des principaux procédés de recyclage chimique des plastiques. Cependant, tous les emballages, en particulier les films multimatériau, ne sont pas forcément adaptés pour aboutir à des matières recyclées de qualité. C’est pourquoi l’Alliance pour en finir avec les déchets plastique (Alliance to End Plastic Waste, AEPW) a fait réaliser une étude par le cabinet Eunomia Research & Consulting. Le rapport, intitulé « Feedstock Quality Guidelines for Pyrolysis of Plastic Waste » (lignes directrices sur la qualité des matières premières pour la pyrolyse des déchets plastique) et établi à partir de l’interrogation de 32 entreprises et organisations de la filière des déchets plastique en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, définit neuf exigences et propose des lignes directrices pour la spécification de modèles.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]