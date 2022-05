C’est en observant ses petits cousins se plaindre du temps que prenait le brossage de dents que Benjamin Cohen a créé Y-Brush. Il s’est associé à Christophe Cadot, docteur en sciences, pour créer une brosse à dents électrique qui brosse simultanément toutes les dents en 10 secondes. L’entreprise vient d’ouvrir une unité de production et prévoit un investissement de 10 M€ au cours des cinq prochaines années. 60 000 brosses à dents ont déjà été commercialisées depuis le lancement du produit.

Une fabrication Made in France

©Y-Brush

La technologie brevetée de la brosse à dents électrique en forme de Y repose sur un protège-dents souple tapissé de 35 000 filaments en nylon orientés à 45° associé à des vibrations soniques. La structure de la brosse est injectée. Son manche est fabriqué en ABS-PC et tous les éléments souples comme le bouton d’activation de la brosse à dents ou la partie souple de la gouttière sont en élastomère thermoplastique SEBS. Le connecteur et les poils de la brosse sont en polyamide. L’intégralité de la chaîne de production, de Y-Brush se trouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des dentistes sont également intervenus durant les 4 ans de R&D nécessaires à la création de la brosse à dents. La brosse à dents Y-Brush coûte 124 euros et doit être changée tous les six mois. Elle se recharge grâce à un port USB situé sur sa base.

©Y-Brush