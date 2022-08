«Des conditions de sûreté et de travail totalement dégradées» à Zaporijia, selon la physicienne nucléaire Emmanuelle Galichet

Située sur les bords du fleuve Dniepr à quelque soixante kilomètres de la ville dont elle tire son nom, la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia inquiète la communauté internationale depuis le début de l’invasion russe le 24 février. Ce site nucléaire, le plus grand d’Europe doté de six réacteurs de 1 000 mégawatts chacun et capable d’alimenter en électricité près de quatre millions de foyers, se trouve au coeur des combats. Tombée dans l’escarcelle russe dès le 3 mars, la centrale reste régulièrement la cible de bombardements. Une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) venue inspecter la sûreté du site est arrivée mercredi 31 août à Zaporijia.

Dans un entretien accordé à L’Usine Nouvelle, l’enseignante-chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) Emmanuelle Galichet rappelle l’urgence de restaurer l’ordre aux abords du site et insiste sur les conditions de travail difficiles des opérateurs.

L’Usine Nouvelle : Un groupe de treize experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sont actuellement en route pour la centrale nucléaire de Zaporijia. Qu’attendre de cette inspection internationale ?

Emmanuelle Galichet : Que les combats cessent, pour commencer. C’est la condition de la venue des inspecteurs de l’AIEA. Cette visite est importante. Ce sera la première fois depuis le début du conflit que l’on aura un avis transparent et totalement indépendant sur l’état de cette centrale et de ses systèmes de sûreté.

[...]