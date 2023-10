Des chercheurs boostent les performances de leur batterie avec... des poils de vaches

Lithium, nickel, manganèse, cobalt… Ces matériaux que l’on retrouve dans les batteries se raréfient, sont polluants, et deviennent de plus en plus coûteux à mesure que la demande mondiale augmente et que les voitures s’électrifient. Heureusement, des alternatives existent comme le sodium, le silicium ou encore le soufre. C'est ce dernier matériau que suggèrent d'utiliser les chercheurs du laboratoire des énergies durables de l’université nationale de Córdoba, en Argentine, pour fabriquer les batteries. «Une batterie au lithium actuelle de 200 kilos permet à une voiture de parcourir entre 160 et 200 kilomètres. […] Les batteries au lithium-soufre permettront d'atteindre une autonomie de 400 kilomètres», explique Victoria Bracamonte, l’une des scientifiques.

Pyrolyser des poils de vaches

Lors d'une étude réalisée avec la société Y-TEC, les universitaires se sont servis d'une matière encore plus étonnante pour faire adhérer le soufre à la cathode... le biochar de poils de vaches ! Après s'être fourni auprès d’une tannerie, ils ont lavé les poils de bovins pour les débarrasser de la saleté et de l’urine. Ensuite, ils les ont pyrolysé une première fois à 500 degrés puis à 900 degrés avant d’ajouter du soufre au mélange. Puis, ils ont conçu une petite pile composée de la cathode au soufre combiné au biochar et d’une anode au lithium pur.

Ses performances se sont révélées prometteuses et sa capacité ne s’est pas détériorée. «Il arrive que pendant la charge d'une batterie lithium-soufre, des réactions chimiques se produisent et génèrent des substances (polysulfures) qui usent la capacité. Cependant, lors des tests effectués avec le biochar de poils de vaches, aucun problème de ce type n'a été observé, du moins après 100 cycles de charge-décharge», précise un communiqué. En 2022, une équipe de chercheurs américains s’était servie de chitine, un biopolymère que l’on retrouve dans les carapaces des crustacés et des insectes, pour former une batterie zinc-ion. L’imagination des ingénieurs n’a définitivement pas de limite !