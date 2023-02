Des centrales à turbine vapeur plus efficaces, des voitures autonomes trop polluantes: le Top/Flop de la semaine

Top : des centrales à turbine vapeur potentiellement plus efficaces

Améliorer l’efficacité des centrales à vapeur, c’est possible, estime Silvia Lasala. Cette chercheuse au laboratoire Réactions et génie des procédés, lauréate de la bourse ERC Starting Grant 2021, planche sur l’ajout d’un composé chimique réactif à la chaleur en remplacement de l’eau habituellement utilisée dans les centrales à turbine vapeur. A travers son projet, en combinant énergie thermique et énergie chimique, elle compte modifier les fluides de travail. Un projet mené en France.

