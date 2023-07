Des carburants alternatifs au Havre, l’Allemagne commande 40 trains à Alstom, une ferme solaire dans l’Aude… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Engie prévoit la production de carburants alternatifs au Havre

Le port du Havre (Seine-Maritime) a attribué 24 hectares à Engie pour produire du bio-méthane et du kérosène de synthèse. Les deux projets distincts mais complémentaires sont censés mobiliser 1,2 milliard d’euros d’investissements. « Salamandre » veut produire chaque année 11 000 tonnes de GNL renouvelable et bas carbone, destinées à la flotte de l’armateur CMA CGM. Sa mise en service est prévue en 2027. « KerEAUzen » est encore à l’étude, mais vise 70 000 tonnes par an d’e-kérosène, à destination principalement d’Air France-KLM. Il doit recycler le CO2 émis par Salamandre et d’autres infrastructures du port.

L’Allemagne commande 40 rames de trains régionaux à Alstom

Alstom a remporté le contrat de 900 millions d’euros pour fournir des trains régionaux au Land du Schleswig-Holstein, dans le nord de l’Allemagne. L’entretien des 40 rames de type « Coradia Stream » sera assuré par le constructeur français pendant 30 ans. L’ingénierie aura lieu en France et l’assemblage final en Allemagne. Avec plus de 730 trains déjà commandés, le modèle n’a plus à faire ses preuves, et une option dans le contrat permet de commander 55 rames supplémentaires. Un gros contrat de plus pour Alstom, qui les enchaîne à travers le monde depuis mars.

La papeterie meusienne d’Ahlstrom trouve un repreneur

Le fond allemand Accursia Capital se propose pour reprendre la papeterie de Stenay (Meuse), propriété du groupe finlandais Ahlstrom. Spécialisée dans les papiers spéciaux couchés pour l’agroalimentaire, cette papeterie compte 127 employés. En vente depuis quatre mois, elle menaçait de fermer après presque un siècle d’activité. Le repreneur entend réaliser un redressement comme celui de la papeterie Cenpa basée à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin) et veut créer de nouveaux postes. L’offre est soumise à la consultation des représentants des salariés et le rachat devrait être définitivement signé à la rentrée.

80 millions d’euros pour bâtir une ferme solaire dans l’Aude

Le projet porté par Hexagone Energie, société des opérateurs Neoen et Investisun, est en bonne voie. La première phase, d'une puissance de 36 MWc, a obtenu un permis de construire fin 2022 et la seconde, de 40 MWc, un avis favorable à la récente enquête publique. L’ensemble s’installera sur 60 hectares répartis entre Tournissan et Ribaute, deux villages voisins. Cette centrale photovoltaïque vise une puissance de 76 MWc. Selon Neoen, « le chantier des deux projets sera concomitant et devrait intervenir d'ici 2027-2028, en parallèle des travaux de raccordement sur les réseaux Enedis et RTE ».

Le nouveau centre de tri des déchets de Toulouse attribué à Paprec

Paprec s’est vu attribuer le marché de conception, réalisation et exploitation du futur centre de tri des déchets ménagers et assimilés de Toulouse. Le nouvel équipement sera implanté à Bessières (Haute-Garonne), au nord de la ville rose. L'investissement évalué à 53 millions d'euros permettra la construction dès décembre 2023 d'un complexe de 10 000 m² couverts, pour une mise en service à l'été 2025. Paprec s'apprête ainsi à construire sa 32ème usine de tri de collecte sélective. Avec une capacité de 70 000 tonnes par an, le nouveau centre de tri doit être le plus important de l'Hexagone selon le groupe.

Recycler les fenêtres issues de la rénovation

Entre 6 000 et 8 000 fenêtres sont démontées chaque année dans le cadre des chantiers de rénovation menés par la ville de Paris et ses bailleurs. Saint-Gobain Glass France a signé le 17 juillet un accord avec la capitale pour flécher un parcours de recyclage pour ces fenêtres, qui représentent plus de 30% du poids des déchets de chantier. Elles seront d’abord démantelées par des entreprises partenaires, puis les trois usines françaises de Saint-Gobain Glass récupéreront les 200 tonnes annuelles de verres collectées via ce partenariat et les transformeront en verre plat.

Une nouvelle usine à 12 millions d’euros pour Rikksen

Installé depuis 2018 dans un atelier de 2 000 mètres carrés à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), le spécialiste d’équipements pour les toitures investit 12 millions d’euros dans une nouvelle usine juste à côté, à Virey-le-Grand. Le nouveau bâtiment éco-conçu comprendra 6 500 mètres carrés d’usine et près de 500 mètres carrés de bureaux. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 millions d’euros en 2022 et s’est vite sentie à l’étroit dans ses premiers locaux. Le nombre de collaborateurs devrait par ailleurs passer de 16 à 24 salariés d’ici à février 2024, pour atteindre à terme 45 à 50 personnes.