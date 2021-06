Des briques Lego en bouteilles plastiques recyclées

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lego Lego indique qu’une bouteille d’un litre fournit la matière pour 10 briques standards.

C’est un nouveau débouché pour le plastique des bouteilles, qui n'en manque déjà pas... lorsqu'elles sont collectées. Le fabricant de jeu de construction Lego a dévoilé, mercredi 23 juin, un premier exemplaire d’une brique en polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET). Ce prototype est le fruit de trois années de recherche, indique le communiqué. Plus de 250 versions de PET et des centaines d’autres résines plastiques ont été testés pour obtenir ce résultat. 100% recyclé, ce plastique provient d’un procédé de recyclage mécanique réalisé aux Etats-Unis. La matière est ensuite régénérée avec des additifs afin d’obtenir les caractéristiques techniques, notamment de résistance. La formule est en attente de brevet.

Matériau qualifié et compatible

Garantir la qualité de l’embriquement est l’un des challenges auquel est confronté le groupe danois, depuis qu’il cherche à substituer l’ABS (la résine actuelle) qui compose la grande majorité de ses composants. "Le plus gros défi de notre transition vers du plastique recyclé est de repenser et d’innover avec de nouveaux matériaux qui sont aussi résistants et qualitatifs que nos briques existantes, tout en étant compatibles avec les éléments créés par Lego ces soixante dernières années", commente Tim Brooks, vice-président de la responsabilité environnementale du groupe.

En attendant les couleurs

Avec ce prototype, Lego réalise la première brique à partir d’un matériau recyclé respectant son cahier de charges en matière de qualité et de sécurité. L’industriel n’a, en revanche, pas encore la solution pour colorer son composant iconique. Le modèle présenté existe uniquement en gris. « Il faudra du temps avant que les briques fabriquées à partir de plastique recyclé apparaissent dans des boîtes », indique le groupe, qui donne les perspectives pour encore un an au moins. "L’équipe va continuer de tester et développer sa formule à base de PET et évaluera ensuite si elle souhaite passer à la phase de production du pilote".

Plastique biosourcé et emballage réduit

Cette annonce s’ajoute à d’autres initiatives menées par le géant des jeux de construction ces dernières années. Engagé pour améliorer la durabilité de ses produits et réduire son empreinte carbone, Lego avait annoncé, en 2020, qu’il commencerait à retirer les emballages plastiques à usage unique de ses boîtes de jeu. Deux ans auparavant, il avait introduit dans son catalogue plusieurs composants produits à partir de polyéthylène biosourcé (bio-PE), produit à partir de canne à sucre.