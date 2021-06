Des bouteilles plastiques de L'Oréal et Nestlé produites via le recyclage enzymatique de Carbios

15 jours gratuits et sans engagement

En avril 2020, la revue Nature validait le procédé de recyclage enzymatique de polyéthylène téréphtalate (PET) de Carbios. Un an plus tard, la société clermontoise de chimie verte a présenté, le 24 juin, un résultat concret de son innovation avec la production de bouteilles de grade alimentaire pour de grands industriels. L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe, dans le cadre d’un consortium avec Carbios, ont ainsi pu faire produire intégralement des bouteilles à partir de polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET) par le procédé enzymatique du chimiste français.