Des bouteilles de vin « 100% Sicile » pour O-I

Marsala, Carricante ou encore Frappato, la Sicile est une grande productrice de vin. Et qui dit vin, dit bouteille de vin. Beaucoup de bouteilles. Pour répondre à cette demande croissante, le verrier américain O-I, lance, après deux années d’expérimentation des bouteilles « cento per cento Sicilia », en français « 100% Sicile ». Une démarche qui s’inscrit dans le concept d’économie circulaire, dans le but de produire le moins de déchets possible.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]