Des bouteilles d’Evian non conformes en circulation

C’était a priori une « banale » affaire de non conformité pour Danone et pas tout à fait une procédure de retrait et de rappel… « Suite à un incident sur notre chaîne de production, des lots de bouteilles d'eau minérale naturelle Evian 50 cl destinées à l'export ne répondant pas à nos standards qualité ont été envoyées en destruction chez un prestataire externe en janvier 2022 », indiquait Danone le 25 octobre. Mais voilà… Le groupe dit avoir « été informé de la présence inexpliquée de bouteilles correspondant à ces numéros de lots dans des commerces de proximité » à Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans un court message publié sur le site de la marque d’eau minérale, Danone, sans indiquer la nature du défaut, invite donc les personnes en possession d'une bouteille d'eau de 50 cl et de marque Evian « avec des étiquettes en langues coréenne ou arabe » à se mettre en relation avec son service consommateurs. Selon l’Agence France Presse (AFP) contactée par une source anonyme, il y aurait 1,4 million de bouteilles concernées et l’entreprise chargée de la destruction aurait été payée « plusieurs dizaines de milliers d'euros » pour cette opération. Ces chiffres n'ont pas été confirmés par Danone qui évoque « un acte de malveillance. » L’excuse est classique : « nous déplorons cette situation et vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée ». Ce cas n’est pas répertorié sur le site officiel rappel.conso.gouv.fr.

All4Pack

Les défauts de qualité ainsi que les retraits et rappels font partie du quotidien des entreprises. Des crises récurrentes rappellent toutefois que la maîtrise de ces procédures, pourtant normales, n’est pas toujours acquise. Après Lactalis, le scandale des pizzas Buitoni chez Nestlé constitue, à cet égard, un cruel rappel. Chez Danone, ce sont donc des petites bouteilles à la marque Evian. A l’occasion du salon All4pack, Emballages Magazine propose, le mercredi 23 novembre, un conférence sur « la traçabilité au service des consommateurs ». Avec le concours de Mobilead et de Markem-Imaje.