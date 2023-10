Des boîtes tout-métal avec Eviosys

Repousser les limites du secteur en proposant un emballage « durable et ultraléger » : telle est l’ambition d’Eviosys avec le lancement du couvercle Horizon. Sa particularité ? En métal, peu profond, il peut remplacer les couvercles en plastique sur les boîtes de conserve refermables et permettre ainsi à l’industrie des produits secs d’utiliser une solution 100% mono-matière, « recyclable à l’infini ». Le groupe suisse met également en avant une quantité moindre de matière première, un impact réduit sur l’environnement, l’esthétisme et une protection optimale.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]