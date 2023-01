Des blisters de médicaments éclairants

Les blisters rigides de médicaments peuvent désormais trôner dans votre salon après usage. Autrefois déchet, cet emballage pharmaceutique trouve une seconde vie grâce à l’entreprise Poolp. Cette dernière, créée en juillet 2021 a en effet mis en œuvre en mars 2022 un système d'impression 3D.

Capable de transformer une grande variété de déchets thermoplastiques, majoritairement du PP, PE, PS et PETG, en de grands objets, l’unité robotique de fabrication additive a été créée par les fondateurs de Poolp, tous deux architectes formés à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, à partir de machines industrielles existantes. Ce système d'impression est basé sur le procédé FGM fonctionnant par impression de granulés de plastique et non par dépôt de fil comme les technologies FDM ou du FFF. L’unité se compose d’une extrudeuse et d’une tête d'impression installée sur un robot 6 axes ABB IRB 6700 fourni par ABB Robotics capable de réaliser un objet réel à partir d'une géométrie virtuelle.

D’abord broyés dans une extrudeuse industrielle, les blisters sont ensuite transformés en paillettes de 5 à 10 mm. La matière chauffée est alors envoyée en fusion sans adjonction d'additifs ou de charges.“L’idée est de pouvoir proposer de la personnalisation et des variantes à partir d’une même unité de production. La matière utilisée étant translucide, nous pouvons travailler la transparence et la finition colorimétrique”, précise Thomas Sicouri, cofondateur avec Lorenzo Fauvette de Poolp.

Outre la transformation de blisters pharmaceutiques en luminaires, Poolp travaille également avec des déchets plastique post-consommation issus de la poubelle jaune et des déchets post-industriels d'emballages alimentaires ou pharmaceutiques pour la conception d’objets design et de mobilier d’intérieur proposés aux cabinets d’architectes et de design pour l’aménagement d’hôtels, de restaurants ou encore d’entreprises. Toutes les créations de Poolp sont recyclables dans les filières existantes en Europe.

Présente sur le salon 3D Print Paris en octobre dernier, Poolp y exposait une magnifique sculpture grand format réalisé en collaboration avec l’artiste Nicolas Viallard.