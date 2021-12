Des billets de banque anti-Covid, une nouvelle pièce de 2 euros... Les cinq images de la semaine

© Bioguard & Co La solution Bioguard est developpée dans un laboratoire de 3000 m2, dans l'Isère, partagé avec le fabricant de matériaux fibreux finlandais Ahlstrom-Munksjö.

Bioguard&Co protège vos billets contre le variant Omicron

Une solution à la fois antifongique, antibactérienne et antivirale : le fabricant de billets de banque François Charles Oberthur a mis au point Bioguard, une technologie autonettoyante pour protéger papier, plastique, ou bois contre les contaminations, y compris celles liées au Covid-19. L’Usine Nouvelle a visité le centre de recherche papetier d'Apprieu, non loin de Grenoble.

Nouveau look pour une nouvelle pièce

20 ans après son lancement, l'euro change d'apparence. La pièce française de 2 euros sera désormais dotée d'un chêne, pour évoquer la force, et d'un olivier, pour manifester la paix. Ce changement, très rare, intervient à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, qui commence en janvier prochain, pour une durée de six mois. Les pièces seront frappées dans l'usine de Pessac en Gironde, qui a la mission exclusive de frapper les pièces françaises depuis 1973.

125 millions d'euros levés par la start-up Loft Orbital

La start-up franco-américaine Loft Orbital a réalisé une levée de fonds record de 125 millions d’euros, une opération rendue publique le 7 décembre. Sur le modèle du cloud dans l'informatique, l'entreprise propose un service clé en main à ses clients, comprenant le satellite, son lancement, et sa gestion technique en orbite. La Nasa, la Darpa, l’agence spatiale canadienne ainsi que l’Onera et l’opérateur commercial Eutelsat lui ont déjà fait confiance.

Un appareil photo de la taille... d'un grain de sel

Un moment d'inattention, et le voilà perdu à jamais. Cet appareil photo miniature, développé par les chercheurs de Princeton et de l'université de Washington, a été présenté dans la revue Nature Communication. Pas de lentille ici, mais un carré d'un demi-millimètre de côté basé sur des antennes optiques et un logiciel d’apprentissage machine sur-mesure pour fournir des clichés haute définition. Il pourrait à terme équiper des robots médicaux miniatures, voire des smartphones.

Il équipe sa voiture de trois moteurs à réaction

Votre voiture irait-elle plus vite avec trois moteurs à réaction ? C'est la question que s'est posée le youtubeur américain Matt Mikka, qui en a équipé sa Tesla Model S P85D. En utilisant les trois turbines, la voiture est passée de 0 à 100 km/h en 3,32 secondes, contre 4,38 secondes avec les moteurs électriques. Une idée moins saugrenue qu'il n'y paraît, puisqu'Elon Musk réfléchit à un concept similaire pour son prochain modèle Tesla Roadster. Reste à prouver l'intérêt de telles solutions (notamment sur le plan écologique).