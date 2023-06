Des besoins en électricité plus massifs que prévu en 2035 en France, prévoit RTE

«Pour tenir les engagements de 2035, il faut à la fois doubler les énergies renouvelables, maximiser la production nucléaire, développer la sobriété et l’efficacité énergétiques», résume Perrine Mas, responsable communication chez RTE.

Fin octobre 2021, RTE anticipait dans son scénario médian ‘’Futurs énergétiques 2050’’ une consommation d'électricité en France de 540 TWh en 2035 et de 645 TWh en 2050. Un an et demi plus tard, le gestionnaire du réseau électrique français revoit sa copie et prévoit plutôt une consommation qui pourrait osciller entre 580 et 640 TWh pour 2035, mais maintient son estimation de 645 TWh en 2050. Avec «un gros jalon à passer en 2035.»

