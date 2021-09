Des batteries Li-ion à la micro et nano-électronique : inscrivez-vous aux formations 2022 du CNRS !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Qui mieux que les scientifiques du CNRS et de ses partenaires peuvent transférer leur savoir et savoir-faire sur les dernières avancées scientifiques qui permettront les inventions de demain ? Où peut-on apprendre et comprendre mieux que dans les laboratoires de recherche du CNRS ? C’est pour ces raisons que CNRS Formation Entreprises est certainement un acteur incontournable de la formation continue sur les technologies de pointe sans parler du fait que les formateurs sont tous reconnus pour leurs travaux de recherche.

Un catalogue adapté aux besoins des entreprises

Chaque année depuis 38 ans, le catalogue de CNRS Formation Entreprises évolue selon les besoins des entreprises : TPE, PME, ETI et grands groupes. L’organisme s’est également penché sur les besoins des filières industrielles car c’est une réelle volonté du CNRS et notamment de sa Direction des Relations avec les Entreprises de croiser les connaissances disponibles au sein de ses laboratoires avec les enjeux de recherches des différentes filières industrielles particulièrement tournées vers l’innovation et l’industrie de demain. Ainsi, on peut retrouver par exemple :

En plus de celles-ci, CNRS Formation Entreprises propose des « formations incontournables » où les places partent très rapidement chaque année :

Les formations intra-entreprises, une solution sur-mesure

Pour encore mieux s’adapter aux besoins des entreprises, CNRS Formation Entreprises organise des formations sur-mesure, intra-entreprise. Au premier semestre 2021, 45 formations de ce type ont déjà été organisées, dont le programme était soit adapté d’une formation proposée au catalogue, soit créé de A à Z. Cette solution est particulièrement intéressante lorsqu’une entreprise doit faire monter en compétences toute une (nouvelle) équipe ou des collaborateurs venant de différents services mais devant travailler sur le même projet. Il n’y a pas de limite sur le sujet à étudier car le CNRS dispose de 1100 laboratoires et 90 000 acteurs de la recherche dans tous les domaines possibles et imaginables et son organisme de formation est tout à fait capable d’identifier les meilleurs expert.e.s pour monter la formation dont l’entreprise a besoin.

Même si elle peut avoir lieu dans le laboratoire du formateur, la formation intra-entreprise se déroule la plupart du temps dans les locaux du commanditaire, ce qui comporte des avantages :

Il n’y a pas de déplacement à organiser et à financer pour les collaborateurs.

Les collaborateurs seront absents sur une durée moins longue que s’ils devaient se déplacer.

Les dates du stage sont choisies en fonction des disponibilités de chacun, stagiaires et équipe pédagogique.

Elle est à prix forfaitaire pour un ensemble de stagiaires où tout est compris : les frais d'ingénierie, les frais d'animation et les frais annexes.

Dans tous les cas, les collaborateurs sont regroupés autour d'un thème commun, plus ciblé et personnalisé créant ainsi une dynamique de groupe voire une cohésion d'équipe !

