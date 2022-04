Disposer d’une solution de rangement facile à installer et pouvant évoluer. Tel semble avoir été le principe qui a conduit à l’élaboration de Euronorme, la dernière gamme de bacs empilables que Gamma-Wopla propose aux entreprises du e-commerce et de la logistique pour répondre à leurs besoins dans les applications de picking, de stockage et de préparation de commande. La solution se veut ergonomique et modulable. Les bacs, gerbables, peuvent être empilés en hauteur sur plusieurs strates, en fonction de l’espace disponible en entrepôt et du nombre d’articles à manipuler. Le système évite d’utiliser des étagères ou des racks, plus difficiles à modifier en cas de redéploiement de la production.

Deux formats, trois hauteurs

Plusieurs tailles de bacs sont disponibles : un premier format, de 400x300mm, est proposé en trois hauteurs différentes (220, 275 et 320 mm) quand un deuxième, de plus grande capacité, mesure 600x400mm en trois hauteurs (240, 320 et 400 mm), pour un volume de stockage allant 20 à 75 litres. Conçus pour être facilement gerbés, en créant des piles stables, ces bacs disposent d’une large ouverture frontale afin de faciliter l’accès aux produits. Côté composition, Gamma-Wopla propose, en standard, du polypropylène (PP) recyclé et, pour les industriels de l’alimentaire, la même matière mais en qualité vierge. Côté fonctionnalités, le fabricant a diversifié sa gamme en proposant une version pleine ou ajourée et la possibilité de disposer d’un couvercle ajustable pour le transport des produits et le stockage. Enfin, il sera possible à l’industriel de personnaliser ses bacs en demandant une surface perlée pour l’ajout d’étiquettes adhésives, un marquage à chaud ou dans la masse afin d’inscrire un logo ou sa marque.

Basés à Mouscron, en Belgique, Gamma-Wopla et sa société sœur Smart-Flow, fabriquent des bacs, des caisses et des caisses-palettes en plastique pour la manutention et le transport de produits et encours dans les domaine de l’industrie agroalimentaire, la distribution, l’automobile, la logistique, l’agriculture, l’aviculture ou encore la santé.