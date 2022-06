Des bacs de rangement à base de résidus papetiers

Du nouveau sur le marché ultraspécialisé de l’aménagement du poste de travail ! Treston, dont l’activité consiste à fournir aux industriels des tables, des dessertes, des rangements et autres éclairages pour les ateliers et les entrepôts, ajoute à son catalogue des bacs de rangement issus à 98,5% de résidus de production de pâte à papier et de fibres de cellulose. Il s’agit d’une première dans l’industrie selon l’entreprise finlandaise.

