Des alcools dans le système Loop

Après les eaux, les jus et les sodas, c’est au tour des vins et spiritueux d’intégrer le système de consigne Loop en place dans plusieurs magasins Carrefour. Depuis le 27 juin, Marie Brizard Wine & Spirits propose son whisky William Peel en format de 70 cl, Kronenbourg la bière 1664 en bouteille de 25 cl, et Famille Ravoire le côtes-de-provence rosé Manon ainsi que des côtes-du-rhône blanc et rouge. Oé, une start-up spécialisée dans le vin bio et engagée depuis plusieurs années dans le réemploi, complète l’offre avec trois références, un côtes-du-rhône et un bordeaux rouges et un languedoc blanc.

En parallèle, Coca-Cola, présent depuis l’origine avec une bouteille en verre, va expérimenter le dispositif avec son contenant de 1 litre en polyéthylène téréphtalate (PET) pour ses recettes Original et Sans sucres. « Réutilisable une dizaine de fois », promet le leader des boissons rafraîchissantes sans alcool.

Le système Loop, lancé en mai 2019 par TerraCycle et Carrefour sous la forme d’une plate-forme d'e-commerce, a été progressivement mis en place par l’enseigne dans une vingtaine de magasins d’Île-de-France depuis fin 2020. Actuellement, 21 marques de produits de grande consommation y sont disponibles.