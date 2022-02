Des adhésifs plus vertueux chez BASF

L’une des plus grandes conséquences de l’e-commerce, en progression partout dans le monde, est sans doute le fait d’acheminer au domicile des consommateurs des quantités de carton impressionnantes, en tout cas bien plus qu’auparavant. Et avec ces emballages ce sont aussi des milliards d’étiquettes logistiques qui terminent dans le bac de déchets à recycler. Si ces étiquettes peuvent constituer un problème lorsque le carton doit ensuite être recyclé - parce qu’elles sont par exemple constituées de complexes ou de revêtements d’origine plastique -, les adhésifs qui servent à les fixer sur le carton constituent également une contrainte en regard de la qualité de ce gisement.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]