Derrière la flambée des prix du blé, le risque de nouvelles émeutes de la faim

Après le pétrole, le gaz, les métaux, le bois et les plastiques c'est au tour d'une autre matière première de frôler son pic historique. En s'approchant du seuil des 300 euros la tonne sur le contrat à terme d'Euronext, le cours du blé meunier est, en effet, à son plus haut depuis quatorze ans. "Depuis les années 2000, il y a eu trois pics: en 2007, en 2010 et en 2012. Depuis, pour faire face à ces flambées, les surfaces avaient été augmentées et nous étions sur une tendance baissière" analyse Sébastien Poncelet, directeur du développement au sein du cabinet Agritel.