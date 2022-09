Dernière ligne droite pour All4Pack

Le compte à rebours est lancé. Après la conférence de presse du mardi 13 septembre, All4Pack emballage Paris se prépare à ouvrir ses portes du 21 au 24 novembre à Paris-Nord Villepinte. Faut-il encore le rappeler ? Organisé par Comexposium, l’événement français de l’emballage et du conditionnement n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie. Aux manettes depuis janvier 2022, Guillaume Schaeffer a dévoilé les grandes orientations d’un salon qui prévoit de rassembler quelque 1300 marques et entreprises sous la bannière « Lead the Revolution ! » . Composée pour 40% de machines et 39% d’emballages, l’offre se décline en quatre secteurs, de l’emballage à l'intralogistique en passant par le process et l’impression. « 96% des halls 4 et 5a sont d’ores et déjà occupés », indique le directeur qui met en avant une « nouvelle implantation compacte ». En termes de fréquentation, la référence remonte à 2018, avec quelque 66 000 visiteurs recensés. Sur le plan des animations, le dynamisme de la filière s’affichera dans l’espace All4Pack innovations qui regroupe le palmarès de l’Oscar de l’emballage organisé par Infopro Digital, l’éditeur d’Emballages Magazine, le concours néerlandais De Gooden Nood et Emballé 5.0 du Conseil national de l’emballage (CNE).

Révolution de l'emballage

C’est également dans cet espace que Fabrice Peltier met en scène les produits analysés dans le troisième tome de La Révolution de l’emballage intitulé L’Expérimentation des nouvelles solutions. Principal moteur de l’innovation et de la recherche et développement (R&D) pour les marques et leurs fournisseurs, la transition écologique est d’ailleurs au cœur de l’espace Objectif zéro impact dédié aux start-up et entrepreneurs – à l’image de Livingpackets, Packitoo, Pandobac ou Uzaje – qui préfigurent l’avenir de la filière. Avec son comité Pack Expert, All4Pack démontre d’ailleurs, dans une étude, que 88 % des personnes interrogées estiment que « l’utilisation d’emballages plus respectueux de l’environnement » est un « enjeu prioritaire ». Emballages Magazine aura l’occasion d’y revenir en détail… Enfin, pas de salon sans conférences : en cours d'achèvement, le programme fait la part belle à la mutation des canaux de distribution, aux enjeux des plastiques recyclés, des nouvelles frontières de la cellulose, à l’exploitation des données de production ou encore à l’explosion des coûts de production.