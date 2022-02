Dernière ligne droite avant la création de la filière de recyclage du polystyrène

La filière de recyclage des emballages en polystyrène (PS) sera bien opérationnelle d’ici à 2025. Les acteurs du consortium PS25, créé en juillet 2020 par Syndifrais, Citeo, Valorplast et plusieurs industriels et distributeurs de l’agroalimentaire, s’y sont engagés. Jeudi 27 janvier, les entreprises utilisatrices, parmi lesquelles Yoplait, Lactalis, Andros, les groupes Bigard, LDC, Agromousquetaires… indiquent qu’elles co-financeront l’amorçage de la filière. Aucun montant n’est cependant précisé. Concernant les modalités, cet investissement pourrait se traduire par un soutien au financement de l'achat du plastique souillé à la tonne, et surtout un engagement sur le prix de revente du plastique recyclé, a appris l'AFP auprès de Sophie Genier, directrice pour les matériaux et le recyclage chez Citeo.