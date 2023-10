Dernière ligne droite avant l'arrivée du RER E porte Maillot, à Paris en 2024

Au début du mois d’avril 2024, le RER E doit parcourir 8 kilomètres de voies nouvelles, entre la gare d’Haussmann Saint-Lazare (Paris 9ème), son terminus actuel et Nanterre La Folie (Hauts-de-Seine). Sur le trajet il s'arrêtera dans les gares de Neuilly-Porte Maillot et de La Défense. Malgré un an et demi de retard, le chantier devrait être achevé à temps pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

C’est dans un volume enserré entre les parkings partiellement reconstruits du Palais des congrès, le RER C, la ligne 1 du métro et le boulevard périphérique à l’ouest, qu’une nouvelle gare a été aménagée porte Maillot, à cheval entre le 16ème et le 17ème arrondissement de Paris.

