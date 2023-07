Dernier vol d’Ariane 5, Patrick Martin à la tête du Medef, de nouvelles éoliennes offshore… Les cinq images de la semaine

Les adieux couronnés de succès d'Ariane 5

Son premier décollage en 1996 avait été un désastre, son dernier en 2023 est un succès qui clôture 27 ans de bons et loyaux services. Ariane 5 s’est envolée pour son dernier voyage du Centre spatial guyanais à Kourou (Guyane) dans la nuit du 5 au 6 juillet. Sur son premier étage, un trèfle à quatre feuilles géant et l’inscription "Good luck old lady for the last flight" ("Bonne chance, vieille dame, pour ton dernier vol") lui porte bonheur, comme lors du dernier vol d’Ariane 4 en 2003. Fidèle à sa fiabilité reconnue, son ultime demi-heure de vol a servi à mettre en orbite ses deux passagers, le satellite militaire français Syracuse 4B et l’allemand H2Sat.

Patrick Martin à la présidence du Medef

Après avoir récolté 73,18 % des suffrages exprimés par les membres de l’Assemblée générale (748 voix sur 1 023), Patrick Martin a été élu, le 6 juillet, à la présidence du Medef. Grand favori soutenu par la plupart des grandes fédérations, et de très nombreux Medef territoriaux son élection ne faisait l’objet d’aucun suspense, en dépit de la campagne offensive de son adversaire Dominique Carlac’h. Patrick Martin arrive au moment où l’exécutif veut mettre fin au "quoi qu’il en coûte", où la croissance tourne au ralenti et où la dynamique de l’emploi commence à s’essouffler. Il prendra la suite de Geoffroy Roux de Bézieux le 17 juillet 2023 pour un mandat de cinq ans. (Photo Ludovic Marin - AFP)

Première éolienne offshore sur 62 pour Ailes Marines

Ailes Marines, entreprise détenue par le groupe espagnol Iberdrola, a annoncé le jeudi 6 juillet la mise en fonctionnement de la première de ses 62 éoliennes offshore prévues au large de la ville de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), à 16 km du littoral. L'ensemble est prévu pour être opérationnel d'ici à la fin de l'année 2023. Pas moins de 2,4 milliards d'euros auront été investis dans ce parc éolien, dont la puissance installée est de 496 MW. Elles sont prévues pour répondre à la consommation annuelle de 835 000 habitants, chauffage compris, soit 9 % des besoins de l'ensemble des habitants de Bretagne.

Coup d’accélérateur pour l’électrique chez Stellantis

Stellantis ne veut pas se faire distancer par ses rivaux dans l’électrique, et a dévoilé les images de sa plateforme STLA Medium, la première des quatre plateformes modulaires pensées spécifiquement pour accueillir les futurs véhicules électriques du groupe franco-italo-américain. La nouvelle Peugeot 3008, fabriquée à Sochaux (Doubs) et censée débarquer sur le marché au début de l'année 2024, sera la première voiture équipée de cette plateforme. Au total, Stellantis prévoit de produire jusqu'à deux millions de voitures par an grâce à cette plateforme, un volume censé amortir les coûts de son développement.

Fortum recycle les batteries de voiture électrique en Finlande

Pionnier dans le recyclage industriel des batteries, l’énergéticien finlandais Fortum est a mis en place une usine à Ikaalinen qui récupère celles hors d’usage. La «black mass», une pâte noire agrégeant de nombreux métaux précieux, ainsi obtenue est ensuite purifiée dans une autre usine. Les métaux récupérés sont ensuite revendus à des industriels capables d’en faire des composés pour de nouvelles batteries. L’entreprise se positionne sur un marché en croissance sur lequel se ruent de nombreux industriels, attirés par la transition électrique de l’automobile et les taux de recyclage ambitieux qu’impose le futur règlement européen sur les batteries.