Dernier adieu à Gérard Mathieu

Notre dernière rencontre remonte à Paris Packaging Week (PPW) en janvier 2023. Après avoir, une fois de plus, refait le monde, nous devions nous revoir rapidement pour évoquer la question cruciale du vide dans l’emballage… Une « absurdité » pour cet ingénieur épris de rationalité. Nous ne ferons jamais cet article : lundi 2 octobre, Gérard Mathieu est décédé des suites d’un cancer foudroyant. Il avait 61 ans. Immense tristesse… Féru de nouvelles technologies et à la pointe de l’informatique, Gérard Mathieu a modélisé l’industrie du carton ondulé dans toutes ses subtilités. Rapide et précis, passionné et passionnant, toujours en éveil et à l’écoute du marché, véritable interface entre le marketing et le bureau d’études (BE), Gérard Mathieu pianotait avec virtuosité sur les écrans tactiles pour expliquer la conception d’un système d’emballage optimal, le choix d’une mécanisation adéquate et la pertinence d’un schéma logistique. Son approche du e-commerce reste une synthèse étourdissante de cette expertise. Pour les grandes surfaces, la maîtrise du « eye tracking » permet de concevoir des décors attractifs pour attirer l’œil des consommateurs dans les rayons. Les analyses de cycle de vie (ACV) et la décarbonation étaient au cœur des préoccupations de ce champion de la recherche et développement (R&D) et de l'innovation. La sécurité sanitaire et le contact alimentaire n’avaient aucun secret pour cet expert très engagé dans la vie de la profession.

Dynamique

Compagnon de route de Jean-Yves Bacques et Michèle Bouvier à l’époque d’Otor, Gérard Mathieu est passé par DS Smith après l’acquisition avant de rejoindre Smurfit Kappa France (SKF). Ancien patron de SKF, Jean-Christophe Bugeon témoigne avec émotion : « Gérard était unique. Généreux et génial. Par sa connaissance infinie du carton, il a éclairé le chemin pour des milliers d’utilisateurs. Par son humanité, il rendait le monde joyeux et tolérant. Un type exceptionnel. Un grand ami pour moi. » Déléguée générale de Carton ondulé de France (CoF), Kareen Desbouis, bouleversée, « rend hommage à cet homme qui était de très grande qualité, autant du côté humain que du côté professionnel. Il était dynamique, hyper-investi dans son travail et dans les actions dans la fédération, avec une capacité de travail monumentale qui m’a toujours énormément impressionnée ! Je ne compte plus le nombre de fois où je lui ai demandé où il trouvait le temps de faire tout ce qu’il faisait, brillant, et avec des idées toujours innovantes. Il me manquait déjà, il me manquera encore plus ! »

Brillant

Pour ses anciens collègues d'Otor, les souvenirs sont également admiratifs : « un Einstein du carton ondulé, tellement il était précurseur dans de nombreux domaines techniques » ou encore « Gérard en un mot : brillant, entreprenant, inventif, audacieux, dynamique, souriant, optimiste, pédagogue… ». En raisonnance avec l’actualité : « s’il y avait eu un prix Nobel pour le carton ondulé, nul doute qu’on lui aurait attribué ». Gérard Mathieu était « une personne douée dans tous les domaines, dans la vie professionnelle et personnelle : pianiste virtuose, motard de grosse cylindrée, grand amateur de voile, bilingue ».



Emballages Magazine adresse ses condoléances à ses proches et à sa famille. La cérémonie a lieu le samedi 7 octobre.