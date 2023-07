Dériver les rejets de la centrale EDF dans l’étang de Berre

C’est un vieux projet, jugé complexe et coûteux, qui revient au goût du jour : construire une dérivation de l’eau douce de la Durance rejetée par la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas dans l’étang de Berre (Bouches-du-Rhône) vers la zone industrielle voisine. La crise énergétique, le réchauffement climatique et un stress hydrique qui touche la Provence de plus en plus tôt ont changé la donne.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]