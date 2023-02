«Depuis que l’ex-Foch est retourné au Brésil, c’est le grand silence de la France», dénonce Jacky Bonnemains, directeur de l’association Robin des bois

L'Usine Nouvelle - Que s’est-il passé depuis le retour du Sao-Paulo dans les eaux territoriales brésiliennes ?

Jacky Bonnemains - Il est arrivé début octobre au large de l’Etat de Pernambouc. Il est resté jusqu’au 19 janvier à une trentaine de kilomètres des côtes. Les autorités et la Marine brésilienne ont laissé pourrir la situation. Le Brésil aurait pu trouver une autre solution et notamment un autre port. Suite aux manifestations et aux actions des députés, l’Etat du Pernambouc a obtenu une décision de justice pour interdire l’accès au port de Suape.

Pourquoi ce silence du nouveau président brésilien ?

C’est une grande déception ! Le gouvernement Lula a évité le sujet et n’a rien fait. C’est aussi grave que les incendies volontaires en Amazonie. Pour nous, un tel acte délibéré en 2023, c’est un tel contre-exemple pour d’autres Etats.

