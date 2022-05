Comment la marque SEPEM Industries s’est-elle positionnée ces dernières années ?

Julie Voyer : En juin 2022, les Salons SEPEM fêtent leurs 15 années d’existence. Tout au long de ces années, la marque SEPEM Industries a fait ses preuves grâce à un maillage fort dans les territoires et à un format opérationnel adapté aux besoins des industriels. Ces dernières années, la marque a évolué et s’est repositionnée dans l’objectif de proposer davantage de partage d’expériences et de contenus aux industriels, en leur permettant aussi d’utiliser le salon comme outil de veille d’information.

Pour amorcer ce repositionnement, nous avons travaillé sur une nouvelle identité visuelle qui incarne cette transformation. Tout en gardant notre ADN d’un salon accessible et attractif, nous avons cherché à élargir notre public. Les salons SEPEM proposent désormais un panel de services et d’offres, qui en font une véritable boîte à outils destinée à tous les acteurs de la chaîne industrielle.

Quelle stratégie déployez-vous pour les années à venir ?

Julie Voyer : Pour élargir notre public et nous adapter à un monde sans cesse en mouvement, notre stratégie se concentre sur quatre axes : assurer le bon fonctionnement de l’usine, accompagner la productivité, protéger les hommes et femmes et les sites, et accompagner la transformation sous ses différents aspects, que ce soit en termes de transition écologique ou d’industrie du futur.

Comment SEPEM Industries s’adapte-t-elle à ces nouveaux enjeux de l’industrie française ?

Julie Voyer : Le maître-mot c’est l’accompagnement. Comme l’a montré la crise sanitaire, la France a un réel besoin d’accompagnement pour prendre le virage de l’industrie du futur. L’enjeu est d’équiper les sites industriels de façon à répondre progressivement à une réindustrialisation du territoire. Notre rôle est celui d’un tremplin vers cette nouvelle étape, en aidant nos industries à aller dans la bonne direction.

Comment cet accompagnement va-t-il se concrétiser sur les prochaines éditions 2022 ?

Julie Voyer : Le soin apporté au contenu par les ateliers et conférences sera une vraie valeur ajoutée dans les prochaines éditions des salons. Nous souhaitons également que les visiteurs qui arrivent avec une problématique bien particulière puissent trouver des réponses concrètes. C’est dans cet esprit que nous allons développer des parcours, qui auront pour but de montrer les savoir-faire, avec, par exemple, des machines en démonstration selon une thématique particulière.

Notre volonté est de créer une proximité entre les différents maillons de la chaîne industrielle, que les gens se rencontrent, et se parlent afin de développer davantage le “Made in France”.

Dans le même état d’esprit, nous allons proposer prochainement des jobs dating pour répondre aux difficultés de recrutement dans certains secteurs. Nous travaillons en ce moment à des partenariats avec Pôle Emploi et avec certaines écoles afin de développer la possibilité, pour les industriels, de détecter de nouveaux talents sur les salons.