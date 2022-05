Jusqu'ici tout va bien... ou presque. Si Alstom présente des résultats annuels positifs ce 11 mai pour l'exercice 2021-2022, le premier complet depuis le rachat des activités ferroviaires d'Alstom, quelques nuages pointent à l'horizon.

Si l'on commence par les bonnes nouvelles, le carnet de commande du numéro 2 mondial du ferroviaire n’a jamais été aussi rempli et atteint un record avec 81 milliards d’euros sur le dernier exercice. Alstom a engrangé 19,3 milliards d’euros de nouvelles commandes, ce qui représente un ratio de commandes sur chiffre d’affaires de 1,25. « Nous sommes aujourd’hui leader mondial sur le matériel roulant (hors Chine) avec 38 % de parts de marché et numéro 2 sur la signalisation», se félicite Henri Poupart-Lafarge, le président du conseil d’administration et directeur général d’Alstom.

[...]