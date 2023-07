DePoly lève 12,3 millions de francs suisses

Un procédé qui ne nécessite ni prélavage ni tri, fonctionne à température ambiante et sous la pression atmosphérique, et est donc économe en énergie : la start-up suisse DePoly a mis au point une technologie de recyclage chimique du polyéthylène téréphtalate (PET) des bouteilles de boisson aussi bien que des textiles, qui permet de produire de l’acide téréphtalique (PTA) et du monoéthylène glycol (MEG), les deux constituants de base du PET. Créée en 2020, elle dispose actuellement d’une unité pilote d’une capacité de traitement de 50 tonnes de polyester par an. Pour monter en puissance et s’équiper d’un démonstrateur d’une capacité de 500 tonnes par an, la jeune entreprise vient de lever 12,3 millions de francs suisses (12,6 millions d’euros).

[...]