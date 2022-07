Départ du chef de la division banque d'investissement de Deutsche Bank

NEW YORK (Reuters) - Drew Goldman, responsable mondial de la division de banque d'investissement de Deutsche Bank, va quitter ses fonctions et sera remplacé par des responsables régionaux, selon un mémo consulté par Reuters lundi.

Drew Goldman, qui a occupé de nombreux postes de direction au cours de ses 22 années passées au sein du prêteur allemand, dit vouloir poursuivre des opportunités en dehors de l'activité de banque d'investissement, selon le mémo rédigé par le co-responsable de l'unité de banque d'investissement, Mark Fedorcik.

Bruce Evans, co-responsable mondial des fusions et acquisitions (M&A), supervisera désormais la couverture et le conseil de la banque d'investissement pour les Etats-Unis à la Deutsche Bank. Comptant 15 ans d'expérience à la Deutsche Bank, il a été promu co-responsable des fusions et acquisitions l'année dernière.

Henrik Johnsson et Berthold Fuerst seront responsables de la couverture et du conseil en banque d'investissement en Europe, tandis que Mayooran Elalingam dirigera l'unité en Asie.

Le contenu du mémo a été confirmé par un porte-parole de Deutsche Bank.

Cette réorganisation intervient dans un contexte de baisse mondiale des volumes des activités de banque d'investissement, durement touchées par la volatilité générale des marchés. Au cours de son dernier trimestre, Deutsche Bank - comme ses concurrents américains - a souffert d'un ralentissement des transactions dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et d'incertitude alimentée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Drew Goldman occupait son poste depuis 2019 et a auparavant aidé à construire les activités mondiales de banque d'investissement de Deutsche Bank dans les domaines de l'immobilier, du jeu, de l'immobilier et des loisirs. Il a tenu le rôle de conseiller sur plusieurs transactions notables, notamment le rachat de Starwood Hotels and Resorts Worldwide par Marriott International en 2016.

Avant de rejoindre la division de banque d'investissement sur le marché immobilier en 1999, Drew Goldman a occupé des rôles chez le gestionnaire d'hôtels de luxe Kerzner International, BNP Paribas et Bear Stearns & Co.

(Reportage Anirban Sen; version française Charlotte Lavin, édité par Kate Entringer)