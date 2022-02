Denso amène TSMC à rehausser ses ambitions pour sa future usine de puces au Japon

Le projet d’usine de puces TSMC au Japon, annoncé en novembre 2021, gagne le soutien d’un nouveau partenaire et pas des moindres : Denso, premier équipementier automobile japonais. Pour sécuriser ses approvisionnements, le groupe a décidé de prendre une participation au capital de Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), la coentreprise créée avec Sony pour construire et exploiter la future usine. Son investissement atteint 350 millions de dollars. JASM sera détenue à 72% par TSMC, 18% par Sony et 10% par Denso.

