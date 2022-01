DEMS : Spécialiste expérimenté en redesign-to-cost

DEMS optimise la conception de votre produit avec un objectif de coût ou la reconception de votre produit existant à coût réduit, sans en dégrader son usage ni sa qualité perçue. Coûts, investissements, technologies, procédés de fabrication ou encore assemblage, chaque étape de conception et d’industrialisation est étudiée et optimisée afin d’éviter tout risque de dérives.

Une approche exhaustive

Après un audit systématique, l’équipe DEMS est capable d’analyser les fonctions de la nomenclature. Elle déroule sa méthodologie pour proposer des concepts de solutions répondant à l’utilisation du produit dans son environnement et permettant d’atteindre les objectifs de réduction de coût fixés avec le client. Dans son approche exhaustive, plusieurs critères, autre que le coût, sont au coeur de sa méthodologie : le poids ; la fiabilité des matériaux sélectionnés et la technologie choisie ; le temps de la fabrication et l’assemblage ; l’empreinte écologique de la nomenclature.

Gagner du temps sur l’industrialisation de votre projet

DEMS a mis en place un outil basé sur l’intelligence Artificielle permettant, dès la phase de concept et une représentation simplifiée mais dimensionnée de celui-ci, de proposer une matrice de calculs. Cette matrice étant alimentée par son historique des coûts fournisseurs et industriels, DEMS est en mesure de chiffrer chaque concept selon vos critères, de façon objective, avec un niveau de risque maîtrisé.

« Notre démarche de Redesign-to-Cost initiée par acheteurs, ingénieurs, designers et fournisseurs permet de réduire le coût de votre projet, jusqu’à 30 % » s’engage DEMS.

Contenu proposé par DEMS