DelTech et Ventherm, un partenariat gagnant pour l’industrie du traitement de surface

L’offre est diversifiée par ses productions propres et via des partenaires de confiance; l’approche de Nils Delcourt, dirigeant-fondateur de DelTech, permet de comprendre sa démarche auprès de ses partenaires. Il explique ainsi le récent partenariat noué, avec une entreprise danoise, Ventherm, un fournisseur international d’installations de préparation de surface et de peinture