Delta Air Lines au-dessus des estimations au T2

© Loren Elliott La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a affiché mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations et dit prévoir de rester rentable jusqu'à la fin de l'exercice fiscal en cours grâce à la reprise des voyages et à la réouverture des marchés internationaux. /Photo prise le 28 octobre 2020/REUTERS/Loren Elliott

L'activité de voyages d'affaires a continué à s'améliorer au deuxième trimestre, alimentés par une plus forte demande des centres d'affaires comme New York et Boston, ce qui a permis à Delta de renouer avec la rentabilité au mois de juin, a déclaré la société.

"La période de consommation de trésorerie est derrière nous", a assuré son directeur général, Ed Bastian.

"Les voyages intérieurs de loisirs ont entièrement retrouvé leur niveau de 2019 et il y a des signes encourageants d'amélioration dans les voyages d'affaires et internationaux", a-t-il ajouté.

Les transporteurs américains ont repris les recrutements de pilotes et d'autres catégories de personnel pour faire face à la reprise du trafic de passagers dans les aéroports avec la généralisation de la vaccination.

La compagnie basée à Atlanta s'attend pour le troisième trimestre à un niveau de chiffre d'affaires opérationnel ajusté inférieur de 30% à 35% de son niveau de 2019, le point médian se situant à 8,47 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation de 8,23 milliards de Refinitiv IBES.

Cela amplifierait l'amélioration de l'activité après la baisse de 60,4% du chiffre d'affaires opérationnel enregistrée au premier trimestre.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Delta, à 6,35 milliards de dollars, a été inférieur de 49% à celui de la même période en 2019 mais il a dépassé les prévisions moyennes des analystes, qui le donnaient à 6,22 milliards.

Sur la période, le bénéfice net de la compagnie ressort à 652 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, contre 1,44 milliard de dollars (2,21 dollars/action), en 2019.

Hors éléments exceptionnels, le groupe affiche une perte par action de 1,07 dollar au deuxième trimestre.

Le titre Delta Air Lines gagnait 1,8% dans les échanges en avant-Bourse après la publication des résultats.

(Reportage par Sanjana Shivdas à Bangalore ; version française Dagmarah Mackos, édité par Marc Angrand)