Delpharm nomme un nouveau directeur général

Il y a du changement à la tête de Delpharm. Alain Kirchmeyer devient le nouveau directeur général de la CDMO française. Spécialisée dans la production de médicaments en sous-traitance, Delpharm dispose de douze sites en France. Le sous-traitant est notamment connu pour être l’un des producteurs du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, sur son site de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir).

Cette nomination vise à accélérer le développement du groupe à l'international. En Europe, outre la France, Delpharm est en effet implantée en Italie, aux Pays-Bas et en Pologne. Au Canada, le façonnier dispose de deux installations, depuis l’acquisition, en mars 2022, de l’usine de production spécialisée dans les produits injectables de Boucherville, au Québec, appartenant initialement à la filiale de Novartis, Sandoz.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Alain Kirchmeyer dont l’expérience à des postes de responsabilités et de directions générales de groupes importants nous sera précieuse. Son expertise et son réseau permettront également à Delpharm d’accélérer son internationalisation, forte d’une base installée de six usines en dehors de France », s’est félicité Sébastien Aguettant, le président de Delpharm.

Avant de rejoindre la CDMO, Alain Kirchmeyer était directeur général du façonnier pharmaceutique français Unither Pharmaceuticals. Ingénieur civil de l’École des Mines, A. Kirchmeyer a egalement occupé des postes de direction opérationnelle et générale notamment chez Johnson Matthey PLC, Morgan Advanced Materials Plc ou encore Saint-Gobain.