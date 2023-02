Delpharm et Laboratoire Aguettant reprennent Carelide

Carelide est le seul fabricant français de poches à perfusion utilisées dans les hôpitaux et vendues dans les pharmacies. Et son existence même était menacée. L’entreprise vient d’être sauvée par Delpharm et Laboratoire Aguettant. Le projet est soutenu par l’État et salué par les syndicats, Selon le ministre de l’Industrie, Roland Lescure, « le projet porté par Delpharm et les laboratoires Aguettant vise à développer une usine aux meilleurs standards mondiaux en faisant plus de 40 millions d’euros d’investissement ». Les pouvoirs publics soutiennent le projet à hauteur de 20 millions d’euros de prêt et 5 millions de subventions.

[...]