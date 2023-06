Délocalisation de l'industrie allemande, Air France face au surcoût des SAF, alternatives aux terres rares dans les moteurs... Les cinq articles les plus lus

Quels sujets ont retenu votre attention cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Au programme, les industriels allemands sont de plus en plus tentés de s'expatrier aux Etats-Unis, la directrice générale d’Air France, Anne Rigail, présente sa stratégie pour accélérer la consommation de carburant d’aviation durable, et des technologies alternatives se développent progressivement, à l'instar de la tétrataénite, pour se substituer aux aimants à base de terres rares.