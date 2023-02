Dell va supprimer à son tour plus de 6 000 emplois à travers le monde

La liste ne cesse de s'allonger. Dell a annoncé lundi 6 février qu'il allait supprimer 6 650 emplois à travers le monde, l'équivalent de 5% de son effectif total. Cette annonce, initialement rapportée par Bloomberg, est la dernière en date d'une longue série au sein des entreprises américaines, de Goldman Sachs en passant par la maison-mère de Google, Alphabet, qui réduisent leurs effectifs par milliers pour faire face au retournement de la demande provoqué par l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt.

«Ce que nous savons, c'est que les conditions de marché continuent de s'éroder avec un avenir incertain», a écrit Jeff Clarke, codirecteur opérationnel, dans un mémo adressé aux employés. Les mesures prises jusqu'à présent par Dell, à savoir une pause dans les recrutements externes, la limitation des dépenses de déplacement, entre autres, «ne suffisent plus», a-t-il ajouté dans ce mémo rendu public par le groupe. Dell employait à fin janvier environ 133 000 personnes, dont un tiers est basé aux Etats-Unis.

Un marché des PC en souffrance

Dell figure parmi les plus gros vendeurs d'ordinateurs portables dans le monde. Or, ce marché connaît une crise plus profonde qu'anticipé par les analystes. Après trois années consécutives de hausse, les ventes mondiales ont dégringolé de 16,5% en 2022, à 292 millions d’unités, selon les chiffres provisoires du cabinet IDC. La chute se révèle plus sévère que celle de 12,8% anticipée par IDC. La période d’effervescence du marché, liée au Covid-19, semble donc bel et bien terminée. Cette période avait boosté les ventes de PC pour le télétravail, les cours à distance et le divertissement à domicile, ce qui s'était traduit par une augmentation des expéditions mondiales de 13,1% en 2020, puis de 14,8% en 2021.

