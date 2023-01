Delair reprend le spécialiste marseillais de drones sous-marins Notilo Plus

L'année 2023 s'ouvre sur les meilleurs auspices pour le droniste Delair, basé dans l'agglomération toulousaine à Labège (Haute-Garonne), avec l'annonce du rachat de Notilo Plus, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Spécialisée dans la conception et la production de drones, 100% électriques, adaptés aux vols longue distance pour des missions de cartographie et de surveillance de grandes infrastructures linéaires et pour la Défense, Delair entend muscler son offre technologique et commerciale avec une nouvelle offre adaptée au milieu maritime associant drones aériens et sous-marins. Dans la foulée, Delair prépare la sortie d'un nouveau drone aérien.

Création de la business unit Delair Marine

Cette opération de croissance externe s'inscrit dans une stratégie de croissance externe engagée depuis plusieurs années par Delair et qui s'est déjà traduite par le rachat en 2016 de la société bordelaise Eukréa Electromatique et du Belge Gatewing, puis en 2018, par la reprise de la société américaine Airware et de sa filiale française RedBird.

