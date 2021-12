Pour le rappel de vaccin, la HAS recommande un délai raccourci et d'inclure les 12-17 ans les plus à risque

© Hakan Nural/Unsplash La Haute autorité de santé (HAS) a publié vendredi de nouvelles recommandations. Elle propose de réduire à trois mois l’espacement entre la primovaccination et la dose de rappel.

Un triste record de nouvelles contaminations au Covid-19 a été enregistré en France jeudi 23 décembre, à l'approche des fêtes de fin d'année qui pourraient encore aggraver la situation... Face à la cinquième vague de l'épidémie et alors que le variant Omicron, particulièrement contagieux, se répand en France, la Haute autorité de santé (HAS) a publié vendredi de nouvelles recommandations.

Elle propose tout d'abord de réduire à trois mois l’espacement entre la primovaccination et la dose de rappel. La HAS justifie cette préconisation par les modélisations effectuées par l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui suggèrent que «l’administration très rapide – mais pas avant trois mois – d’une dose de rappel à la majorité de la population adulte permettrait de réduire de 15 % la mortalité associée à la Covid-19 liée au variant Omicron». En attendant de statuer sur cet avis, le gouvernement a déjà décidé de faire passer ce délai de cinq à quatre mois à partir de ce vendredi, comme le rappelle sur Twitter le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce sont ainsi 7,5 millions de Français supplémentaires qui deviennent éligibles au rappel.

100 000 RDV de vaccination restent disponibles pour aujourd'hui, 1 million de RDV supplémentaires ouvriront pour la semaine à venir.

Et dès aujourd’hui, les rappels sont désormais possible dès 4 mois après la dernière injection/infection. — Olivier Véran (@olivierveran) December 24, 2021

Un rappel pour les 12-17 ans les plus à risque

Dans son avis, la HAS recommande également d’administrer une dose de rappel aux adolescents de 12 à 17 ans les plus à risque, c’est-à-dire souffrant d’immunodéficience ou d’une comorbidité, «afin de mieux les protéger». Elle «se prononcera ultérieurement sur l’administration de ce rappel à l’ensemble des adolescents de 12 à 17 ans», précise le communiqué.



Selon les chiffres publiés par Santé Publique France jeudi soir, 91 608 personnes ont été testées positives ces dernières 24 heures. Plus de 16 000 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du Covid-19, dont 3 208 patients en soins intensifs. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mercredi 22 décembre que les enfants de 5 à 11 ans étaient désormais éligibles au vaccin contre le Covid-19.