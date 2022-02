Déjeuner sous les tropiques

© monbento Les deux nouvelles éditions limitées de la sa gamme MB Original sont Bella Vita et Jungle Natural.

Si les déjeuners à la cantine avec les collègues relèvent pour vous d’une autre époque et que vous êtes devenu un habitué du fait-maison, vous connaissez sans doute la marque de contenants alimentaires Monbento.

Pour apporter un aspect plus festif à vos pauses en solo, l’entreprise a lancé deux nouvelles éditions limitées à sa gamme MB Original, Bella Vita et Jungle Natural.

Au choix, optez pour une danse sur un air jazzy ou une immersion en pleine jungle. Made in France et sans BPA, les contenants en PBT passent au micro-ondes et au lave-vaisselle.

