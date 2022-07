Défilé du 14 juillet, télescope James Webb, voile photovoltaïque organique... Les cinq images de la semaine

Voici l'image la plus profonde de l'Univers

La Nasa a révélé lundi 11 juillet le premier cliché pris par le télescope James Webb. Cette toute première image en couleur représente SMACS 0723, un amas de galaxies apparu il y a 4,6 milliards d'années. Dévoilée lors d'une cérémonie organisée par la Nasa en présence du président des Etats-Unis Joe Biden, celle-ci a été présentée comme «l’image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l’univers lointain à ce jour». Grâce à cet outil unique, les scientifiques du monde entier espèrent pouvoir bientôt en apprendre plus sur la formation de l'univers.

[Carte] Soitec, STMicro, Renault... Quels sont les projets français susceptibles d'intégrer le Piiec électronique?

En visite mardi 12 juillet sur le site de STMicroelectronics à Crolles (Isère), le Président de la République, Emmanuel Macron, a déroulé le plan France 2030 en électronique. L’un des axes de cette feuille de route s'inscrit dans le futur Piiec (Projet important d’intérêt européen commun) en cours de construction avec 19 autres Etats membres de l’Union européenne. Dans ce cadre, le gouvernement a soumis une série de projets pour validation par la Commission européenne. Ces initiatives sont portées par une quinzaine de chefs de file à travers le pays et vont jusqu’aux applications dans l’automobile, les télécoms et le calcul intensif.

Deux nouvelles vedettes lors du défilé du 14 juillet

Parmi les 65 appareils et 25 hélicoptères qui ont survolé le défilé et les 181 véhicules qui ont paradé sur les Champs-Elysées, deux équipements se sont particulièrement distingués lors du défilé militaire du 14 juillet. Dans le ciel, la foule a pu observer pour la première fois un drone militaire, à savoir le MQ-9 Reaper du fabricant américain General Atomics. Au sol, ce sont les véhicules blindés légers Jaguar, dont les premiers exemplaires ont été fraîchement livrés à l’Armée de terre, qui ont attiré le regard des connaisseurs.

Baptême du feu réussi pour Vega-C, la petite fusée européenne

C'était un tir triplement important pour l’Europe spatiale. La nouvelle fusée construite par le groupe italien Avio a réussi mercredi 13 juillet sa première mission en mettant sur orbite le satellite scientifique LARES-2, après un vol de plus de deux heures au départ de Kourou (Guyane). Pour les équipes de l’Agence spatiale européenne (ESA), du constructeur Avio et d’Arianespace, en charge de sa commercialisation, le cocktail d’émotions à l’occasion de ce tir a été intense. Pour deux raisons.

Un catamaran doté d'une voile photovoltaïque organique

C’est en apparence un voilier classique. Mais à y regarder de plus près, la grand-voile du MG5, le dernier catamaran conçu par le skipper Marc Guillemot pour la prochaine Route du Rhum en novembre 2022, est composée de 10 mètres carrés de cellules solaires organiques. C'est le fruit du travail de la start-up Heole, qui a pour objectif de concevoir de véritables voiles et enveloppes solaires pour répondre aux besoins énergétiques des bateaux, mais aussi des dirigeables, en développant une nouvelle technologie de générateurs électriques en tissus et membranes à base de cellules photovoltaïques organiques. Un vrai défi.