Défi historique pour les fournisseurs d'Airbus

«C'est une excellente nouvelle pour toute la filière », s’enthousiasme le dirigeant d’un grand fournisseur aéronautique. En mai, Airbus a confirmé ce qui n’était jusque-là qu’une hypothèse, évoquée en 2021 : produire 75 modèles A 320 par mois en 2025. Un niveau sans précédent dans l’histoire de l’aéronautique. Et qui fait figure de montagnes russes pour l’avionneur et toute sa chaîne de fournisseurs. Début 2020, il produisait environ 60 A 320 par mois. Un volume tombé à 40 appareils par mois en 2021, en raison du choc provoqué par la pandémie de Covid. Comme le montrent les données compilées par le cabinet AlixPart­ners, la remontée va devoir s’effectuer à un rythme inédit : les cadences vont passer de 50 appareils courant 2022, à 65 début 2024, puis à 75 en 2025. Airbus devra réussir à embarquer toute sa chaîne de sous-traitants, qui sort à peine de deux années bien éprouvantes… Et tout d’abord les convaincre du bien-fondé de ce calendrier.

