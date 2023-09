Découvrez notre classement des 80 premières entreprises mondiales de l'aéronautique

Le Rafale porte Dassault Aviation au sommet. En deux ans, l’avionneur français est passé de la 14e à la 3e place de notre classement annuel des acteurs mondiaux de l’aéronautique, établi par AlixPartners en exclusivité pour «L’Usine Nouvelle». Un top 80 qui ne liste pas les plus gros industriels, constructeurs et équipementiers, mais les plus performants d’un point de vue financier, aussi bien dans le civil que dans la défense.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]